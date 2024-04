NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim mit Blick auf eine Übernahme des Festival- und Ticket-Geschäfts von Vivendi auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das Ticketgeschäft See Tickets der Franzosen habe im vergangenen Jahr rund 44 Millionen Tickets verkauft und sei in mehreren europäischen Märkten vertreten, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Großbritannien sei See Tickets die Nummer zwei./bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2024 / 03:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2024 / 03:48 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.