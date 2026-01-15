CTS Eventim Aktie
|76,05EUR
|-0,50EUR
|-0,65%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Outperform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. Den Eventvermarkter CTS sehen sie nach dessen schwierigem Jahr 2025 weiter positiv./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
75,90 €
|
Abst. Kursziel*:
30,43%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
76,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,18%
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
