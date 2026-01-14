CTS Eventim Aktie
|78,00EUR
|-0,20EUR
|-0,26%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Overweight" belassen. Der Tickethändler und Veranstalter zeige weiter Resilienz und Anpassungsfähigkeit, schrieb Lara Simpson am Dienstag nach einer Gesprächsrunde mit dem Vice President Corporate Development & Strategy, Marco Haeckermann, im Rahmen der European Internet Days. Für 2026 bleibt sie optimistisch für die Aktien, die einen deutlichen Abschlag gegenüber Live Nation aufwiesen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
78,10 €
|
Abst. Kursziel*:
47,25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
78,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,44%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
09.01.26
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.01.26
|XETRA-Handel: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
02.01.26
|MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
26.12.25
|MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.12.25
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.12.25
|MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)