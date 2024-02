NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti sieht den Nahrungsmittelkonzern weiterhin auf dem richtigen Weg, weitere Werte zu schaffen. Danone fokussiere sich nicht nur auf die Gewinnung von Marktanteilen, sondern versuche zunehmend, die langfristige Wertschöpfung in allen Kategorien umzusetzen, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 10:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 10:42 / GMT



