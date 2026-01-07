Beiersdorf Aktie
|94,60EUR
|-0,34EUR
|-0,36%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 99 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Preiskürzungen im Jahr 2026 seien wahrscheinlich, damit der Konsumgüterhersteller wieder wettbewerbsfähiger werde, schrieb David Hayes in einem angepassten Ausblick am Mittwoch./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
95,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,40%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
94,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,75%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AGmehr Nachrichten
|
06.01.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
06.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
05.01.26
|Beiersdorf 2026 besonders aussichtsreich laut Bernstein - Aktie gewinnt (dpa-AFX)
|
05.01.26
|DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Beiersdorf-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX steigt zum Start (finanzen.at)
|
30.12.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
30.12.25
|Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Beiersdorf-Aktie mit Overweight in neuer Analyse (finanzen.at)
Analysen zu Beiersdorf AGmehr Analysen
|07:09
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|30.12.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|94,90
|-0,04%
