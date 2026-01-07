Siemens Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens mit "Outperform" und einem Kursziel von 290 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Für Siemens spreche eine zu erwartende Erholung im Segment Automatisierung, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben Siemens zählten Siemens Energy, Rexl und Schneider Electric zu seinen Favoriten in der Branche./bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
