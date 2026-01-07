Siemens Aktie

250,15EUR 1,35EUR 0,54%
Siemens

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

06.01.2026 21:38:17

Siemens Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens mit "Outperform" und einem Kursziel von 290 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Für Siemens spreche eine zu erwartende Erholung im Segment Automatisierung, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben Siemens zählten Siemens Energy, Rexl und Schneider Electric zu seinen Favoriten in der Branche./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Outperform
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
249,00 € 		Abst. Kursziel*:
16,47%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
250,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,93%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AGmehr Analysen

06.01.26 Siemens Outperform Bernstein Research
06.01.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
19.12.25 Siemens Buy UBS AG
19.12.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.



Aktien in diesem Artikel

Siemens AG 249,45 0,26% Siemens AG

