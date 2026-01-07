ABB Aktie
|66,62EUR
|0,82EUR
|1,25%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 60 Franken angehoben. Beim schweizerischen Industriekonzern hellten sich die Perspektiven mit Blick auf die Ergebnisse auf, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für ABB spreche die Stärke des Unternehmens im Segment Elektrifizierung./bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
60,00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
60,66 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-1,09%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
60,66 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,09%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
