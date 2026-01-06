Siemens Energy Aktie

128,85EUR 0,45EUR 0,35%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

06.01.2026 21:40:30

Siemens Energy Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Energy mit "Outperform" und einem Kursziel von 150 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Für Siemens Energy sprächen ein länger dauernder Aufwärtszyklus und der Aufbau strategischer Energieversorgung von Kunden, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben Siemens Energy zählten Siemens, Rexl und Schneider Electric zu seinen Favoriten in der Branche./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
127,75 € 		Abst. Kursziel*:
17,42%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
128,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,41%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

