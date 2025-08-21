Delivery Hero Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Marktanteil der südkoreanischen Tochter Baemin sei im Juli gesunken und habe damit die im Juni erzielte, erste Verbesserung seit Jahresbeginn wieder komplett abgegeben, schrieb Jo Barnet-Lamb in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Für die Anlegerstimmung sei dies nicht gerade hilfreich. Allerdings zögen die Konsumausgaben der Koreaner mit dem Gutschein-Programm der Regierung zuletzt an, was Baemin eine Rückkehr auf den Wachstumsweg erleichtere./rob/ag/gl
