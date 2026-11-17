Ströer Aktie
|38,52EUR
|-0,06EUR
|-0,16%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Werbespezialist habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Annick Maas am Montag. Profitiert habe das Unternehmen von Werbemedien und Kommunikationsformen im öffentlichen Raum, während das Geschäft mit klassischen, analogen Werbeträgern im öffentlichen Raum geschrumpft sei./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 15:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 16:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Market-Perform
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
39,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,26%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
38,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,25%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|07:55
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:55
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|38,56
|-0,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:19
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:40
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Aumann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:42
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|16.11.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG