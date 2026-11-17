Volvo AB Aktie
|28,81EUR
|-0,06EUR
|-0,21%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Aktien des schwedischen Nutzfahrzeugherstellers Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Analyst Nick Housden ging in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar auf die Höhepunkte der Global Industrials Conference von RBC ein. Er sieht den nordamerikanischen Markt am Beginn eines Lkw-Erneuerungszyklus. Die Nachfrage in Europa bleibe stabil auf recht hohem Niveau./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 23:47 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 23:47 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Sector Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
360,00 SEK
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
28,79 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
322,70 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Volvo AB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|28,78
|-0,31%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Aumann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:42
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|16.11.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.