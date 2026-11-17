Richemont Aktie
|186,60EUR
|-0,40EUR
|-0,21%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Richemont von 225 auf 230 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Erwan Rambourg sieht die negative Marktreaktion auf den Quartalsbericht des Luxuskonzerns als bloße Kurskorrektur, wie er am Dienstag schrieb. Er erhöhte sogar seine Schätzungen, da die positive Margenüberraschung die Umsatzenttäuschung mehr als kompensiere./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
230,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
173,95 CHF
|
Abst. Kursziel*:
32,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
173,95 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,22%
|
Analyst Name::
Erwan Rambourg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
16.11.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
16.11.26
|Freundlicher Handel: SMI schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.11.26
|SIX-Handel: SPI zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
16.11.26
|SLI aktuell: SLI zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
16.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.11.26
|Gewinne in Zürich: SLI mit Kursplus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
16.11.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Richemont
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|186,55
|-0,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:18
|Aumann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:42
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|16.11.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG