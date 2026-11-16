Richemont Aktie

187,10EUR 3,70EUR 2,02%
Richemont ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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16.11.2026 19:16:53

Richemont Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Franken belassen. Nach den jüngsten Quartalszahlen, welche die gesunde Dynamik im Schmuckgeschäft bestätigten, habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2027 etwas angehoben, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Luxusgüterkonzern biete zudem eine attraktive Anlagestory zu einer vernünftigen Bewertung./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 17:48 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:45 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Outperform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
220,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
173,95 CHF 		Abst. Kursziel*:
26,47%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
173,95 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
26,47%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Richemont 187,05 1,99% Richemont

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14:24 SpaceX Verkaufen DZ BANK
12:47 SpaceX Buy UBS AG
12:46 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:46 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:44 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:40 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
12:19 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:53 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
11:52 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
11:50 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:49 Brenntag Neutral UBS AG
11:47 pbb Buy Warburg Research
11:46 Bechtle Buy Warburg Research
11:44 CANCOM Hold Warburg Research
11:44 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:43 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:43 secunet Security Networks Buy Warburg Research
11:24 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
11:22 OHB Buy Deutsche Bank AG
11:20 NVIDIA Buy UBS AG
09:57 BBVA Hold Deutsche Bank AG
09:56 Santander Buy Deutsche Bank AG
09:55 Sixt Buy Deutsche Bank AG
09:54 BMW Buy Deutsche Bank AG
09:52 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
09:52 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
09:51 Richemont Buy Deutsche Bank AG
09:50 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:45 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:41 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:40 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
09:40 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
09:39 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
09:38 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:37 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
09:18 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:17 Symrise Hold Deutsche Bank AG
09:00 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:59 Brenntag Verkaufen DZ BANK
08:57 STRABAG kaufen Erste Group Bank
08:07 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
08:06 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
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