Richemont Aktie
|187,10EUR
|3,70EUR
|2,02%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Franken belassen. Nach den jüngsten Quartalszahlen, welche die gesunde Dynamik im Schmuckgeschäft bestätigten, habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2027 etwas angehoben, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Luxusgüterkonzern biete zudem eine attraktive Anlagestory zu einer vernünftigen Bewertung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 17:48 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Outperform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
220,00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
173,95 CHF
|
Abst. Kursziel*:
26,47%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
173,95 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,47%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
17:58
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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|SIX-Handel: SPI zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
17:58
|SLI aktuell: SLI zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel: SMI schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Zürich: SLI mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:58
|SMI-Handel aktuell: SMI nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|19:16
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|187,05
|1,99%
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|AXA Outperform
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|19:15
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|18:16
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:30
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|12:47
|SpaceX Buy
|UBS AG
|12:46
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:46
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:44
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|12:19
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:47
|pbb Buy
|Warburg Research
|11:46
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11:44
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|11:44
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:24
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|11:22
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:57
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
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|09:41
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|09:40
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|09:40
|Deutsche Börse Buy
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
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|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|08:57
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|08:07
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Heidelberg Materials Buy
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