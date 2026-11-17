RELX Aktie
|36,42EUR
|-0,36EUR
|-0,98%
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
RELX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3760 Pence auf "Outperform" belassen. Die datenbasierte Risikoanalyse für den Versicherungssektor sei ein attraktives Geschäftsfeld, schrieb Christophe Cherblanc am Dienstag. Der Service sei ein wichtiges Rädchen vor allem auf dem riesigen US-Markt. Hier gehe es um Datenaustausch, vor allem in solchen Fällen, wenn Versicherte einen Anbieter suchen oder diesen wechseln. Ferner könnten Assekuranzen die analysierten Daten für die Einschätzung von Risiken und Preisen nutzen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 01:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Outperform
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
37,60 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
36,84 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
30,57 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
16.11.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.11.26
|Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
11.11.26
|FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RELX von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
11.11.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
11.11.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
10.11.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
10.11.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|07:35
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|RELX Buy
|UBS AG
|04.11.26
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|Bernstein Research
|28.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|RELX Buy
|UBS AG
|04.11.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|RELX Buy
|UBS AG
|04.11.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|36,72
|-0,16%
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|08:19
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:40
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Aumann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:42
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|16.11.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG