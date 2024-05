LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet von 740 auf 750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Nein, die Nachfrage lässt nicht nach", schrieb Analyst Andrew Lobbenberg am Donnerstag in der Nachbetrachtung der Halbjahreszahlen. Das so wichtige September-Quartal sei zu 39 Prozent ausgebucht, was völlig normal sei./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 18:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / 18:27 / GMT



