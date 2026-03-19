Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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19.03.2026 11:44:58

Siemens Energy Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Krieg im Nahen Osten könnte zu einer erheblichen Belastung für den Sektor der Industriegüterproduzenten werden, schrieb Alasdair Leslie am Mittwochabend. Unternehmen aus dem Segment Elektrotechnik seien weniger stark betroffen als andere, denn hier ruhten die Wachstumschancen stärker auf der Nachfrage im Zusammenhang mit Datenzentren./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
145,00 € 		Abst. Kursziel*:
3,45%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
146,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,28%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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