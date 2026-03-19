Nemetschek Aktie
|70,65EUR
|3,15EUR
|4,67%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nemetschek mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Angesichts des außergewöhnlich guten Geschäftsjahres 2025 und der bisherigen Praxis, das Jahr mit einer konservativen Prognose zu beginnen, hält Analystin Alice Jennings den Ausblick des Software-Unternehmens für solide und im Einklang mit den mittelfristigen Zielen, wie sie am Donnerstag schrieb./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
69,65 €
|
Abst. Kursziel*:
36,40%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
70,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,47%
|
Analyst Name::
Alice Jennings
|
KGV*:
-
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