Nemetschek Aktie

70,65EUR 3,15EUR 4,67%
Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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19.03.2026 11:19:11

Nemetschek SE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nemetschek mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Angesichts des außergewöhnlich guten Geschäftsjahres 2025 und der bisherigen Praxis, das Jahr mit einer konservativen Prognose zu beginnen, hält Analystin Alice Jennings den Ausblick des Software-Unternehmens für solide und im Einklang mit den mittelfristigen Zielen, wie sie am Donnerstag schrieb./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
69,65 € 		Abst. Kursziel*:
36,40%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
70,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,47%
Analyst Name::
Alice Jennings 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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