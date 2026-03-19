LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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19.03.2026 12:21:16

LANXESS Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lanxess auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Jahresziele für 2026 bedürften einer deutlichen Beschleunigung nach dem träge avisierten ersten Quartal, schrieb Georgina Fraser am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht des Spezialchemiekonzerns./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:52 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Neutral
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
12,12 € 		Abst. Kursziel*:
89,77%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
11,99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
91,83%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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