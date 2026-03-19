CTS Eventim Aktie
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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 116 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Branchendaten wiesen auf einen starken Jahresauftakt von Ticketmaster und einen verhalteneren von CTS Eventim hin, schrieb Olivier Calvet am Mittwochnachmittag. So seien die Preise bei CTS Eventim im Januar und Februar stärker zurückgegangenen als noch im Schlussquartal 2025./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 16:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
116,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65,75 €
|
Abst. Kursziel*:
76,43%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
65,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
76,96%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
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KGV*:
-
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14:08
|EQS-AFR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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