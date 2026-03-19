RATIONAL Aktie

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WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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19.03.2026 12:18:35

RATIONAL Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 832 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatzausblick des Großküchenausrüsters entspreche den Markterwartungen, schrieb Ope Otaniyi am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht. Bei der Marge liege der Konsens am unteren Ende des Zielkorridors./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
832,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
673,50 € 		Abst. Kursziel*:
23,53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
660,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,06%
Analyst Name::
Ope Otaniyi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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