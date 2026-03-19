WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 36,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 und der kurzfristige Ausblick lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstag. Die Schuldenabbaupläne des Immobilienkonzerns dürften gut ankommen, wie auch die klarere Dividendenpolitik./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
36,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,27 €
|
Abst. Kursziel*:
64,35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69,21%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
