Enel Aktie
|9,29EUR
|-0,28EUR
|-2,92%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
05.02.2026 20:39:25
Enel Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Alles in allem hätten die wichtigsten Kennziffern des italienischen Energiekonzerns die Konsensschätzungen getroffen, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 12:42 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 12:42 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Underperform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
8,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
9,39 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,81%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
9,29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,88%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
21:49
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Enel nach Zahlen auf 'Underperform' (dpa-AFX)
|
15:59
|Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
28.01.26
|STOXX-Handel STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.01.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
27.01.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)