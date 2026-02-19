Enel Aktie

19.02.2026 07:11:26

Enel Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Energiekonzern stehe vor einem Kapitalmarkttag voller Herausforderungen, schrieb Bartlomiej Kubicki am Mittwochnachmittag. Der Experte verwies auf einen starken Rückgang der Strompreise. Italiens Bemühungen zu deren Senkung machten sich dabei bemerkbar./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:22 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

