NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ferrari vor den am 1. August erwarteten Quartalszahlen von 394 auf 411 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ungeachtet des Inflationsdrucks rechne er mit einem soliden zweiten Jahresviertel des Sportwagenbauers, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er ist überzeugt, dass eine schwächere Nachfrage von Luxusgüterkonsumenten in China durch starke Auftragsbücher weltweit mehr als ausgeglichen werden dürfte./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 12:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.