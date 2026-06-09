flatexDEGIRO Aktie
|34,02EUR
|0,14EUR
|0,41%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Greulich sprach am Montag nach der Auswertung von Geschäftskennziffern europäischer Handelsplattformen von einer guten Handelsaktivität im Mai./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,02 €
|
Abst. Kursziel*:
41,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,09%
|
Analyst Name::
Christoph Greulich
|
KGV*:
-
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
08.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
08.06.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
05.06.26
|Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
05.06.26
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
05.06.26
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag im Seitwärtstrend (finanzen.at)
|
05.06.26
|MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.06.26
|AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro steigen erneut an 100-Tage-Linie - Berenberg lobt (dpa-AFX)
|
05.06.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|07:45
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11.05.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11.05.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11.05.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|33,98
|0,30%
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|08:35
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|07:48
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:32
|Bayer Buy
|UBS AG
|07:24
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|BASF Neutral
|UBS AG
|06:49
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|08.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|08.06.26
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|08.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|08.06.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08.06.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|08.06.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.