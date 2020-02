Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Papiere von Flughafen Wien von 42,00 auf 40,00 Euro gesenkt und ihre "Hold" Anlageempfehlung bestätigt.

Positiv merkt RCB-Analyst Bernd Maurer in der Studie an, dass die Passagierzahlen in den letzten zwei Jahren um 30 Prozent gestiegen sind und es zu einer signifikanten Schuldenreduktion kam. Auch die operative Marge (EBITDA-Marge) hat sich seit 2011 um 11 Prozentpunkte erhöht. Die positive Wirkung auf den Aktienkurs könnte aber bald nachlassen, erwartet der RCB-Analyst.

Als Risikofaktoren nennt Mauerer die Konsolidierung der Billigflug-Airlines, die für knapp zwei Drittel des Passagierwachstums in Wien verantwortlich sind. Auch die Probleme und Sparmaßnahmen bei der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines machen dem Flughafen Wien zu schaffen, so der Experte.

Am Mittwochnachmittag notierten die Titel der Flughafen Wien an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,97 Prozent bei 35,55 Euro.

