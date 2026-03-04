Diageo Aktie
|18,05EUR
|-0,05EUR
|-0,28%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Outperform" belassen. L'Oreal sei das Paradebeispiel, wie ein Konsumgüterkonzern in unterschiedlichen Preiskategorien erfolgreich sein kann, schrieb James Edwardes Jones am Mittwoch. Diageo müsse "mehr L'Oreal" werden. Noch seien die Briten mit ihrem "high-end gut, low-end schlecht"-Ansatz weit davon entfernt./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 17:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
20,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
15,71 £
|
Abst. Kursziel*:
27,30%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
15,74 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,06%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
27.02.26
|Stockpickers: Centrica, Mony Group, Diageo (Financial Times)
|
27.02.26
|Stockpickers: Centrica, Mony Group, Diageo (Financial Times)
|
27.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
27.02.26