LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius nach einem Treffen mit dem Finanzchef mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Die Energiekosten seien für 2026 abgesichert, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch. Die Bad Homburger könnten Übernahmen gut stemmen, zunächst seien hier aber keine größeren Schritte zu erwarten./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 05:00 / GMT



