Schaeffler Aktie
|8,26EUR
|0,31EUR
|3,83%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. In einem Gespräch nach den Jahreszahlen des Auto- und Industriezulieferers habe sich Konzernchef Klaus Rosenfeld klar darauf fokussiert gezeigt, die neuen Geschäftsmöglichkeiten in den Bereichen Rüstung, Luftfahrt und humanoide Roboter zu nutzen, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch. Mit Blick auf Kosteneinsparungen habe Rosenfeld bekräftigt, dass Schaeffler hier der eigenen Planung um ein Jahr voraus sei. /rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8,13 €
|
Abst. Kursziel*:
23,00%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,07%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
