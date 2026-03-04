Schaeffler Aktie

8,26EUR 0,31EUR 3,83%
Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 13:20:29

Schaeffler Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. In einem Gespräch nach den Jahreszahlen des Auto- und Industriezulieferers habe sich Konzernchef Klaus Rosenfeld klar darauf fokussiert gezeigt, die neuen Geschäftsmöglichkeiten in den Bereichen Rüstung, Luftfahrt und humanoide Roboter zu nutzen, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch. Mit Blick auf Kosteneinsparungen habe Rosenfeld bekräftigt, dass Schaeffler hier der eigenen Planung um ein Jahr voraus sei. /rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8,13 € 		Abst. Kursziel*:
23,00%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
8,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,07%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schaeffler AG

mehr Nachrichten