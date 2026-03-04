Saint-Gobain Aktie

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

Saint-Gobain Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 78 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Berechenbarkeit sei zu schlecht, um nach dem Ausblick auf 2026 vom "last cut" der Erwartungen auszugehen, schrieb Julian Radlinger am Dienstagabend. Es gebe einige optimistische Szenarien für den Baukonzern, aber keines davon sei aktuell wahrscheinlich./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 20:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sell
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
78,28 € 		Abst. Kursziel*:
-4,19%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
77,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,72%
Analyst Name::
Julian Radlinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

12:55 Saint-Gobain Sell UBS AG
03.03.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
02.03.26 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
02.03.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
27.02.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 78,72 -0,40%

