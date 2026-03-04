ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 78 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Berechenbarkeit sei zu schlecht, um nach dem Ausblick auf 2026 vom "last cut" der Erwartungen auszugehen, schrieb Julian Radlinger am Dienstagabend. Es gebe einige optimistische Szenarien für den Baukonzern, aber keines davon sei aktuell wahrscheinlich./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 20:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.