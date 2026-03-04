Saint-Gobain Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 78 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Berechenbarkeit sei zu schlecht, um nach dem Ausblick auf 2026 vom "last cut" der Erwartungen auszugehen, schrieb Julian Radlinger am Dienstagabend. Es gebe einige optimistische Szenarien für den Baukonzern, aber keines davon sei aktuell wahrscheinlich./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 20:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sell
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
78,28 €
Abst. Kursziel*:
-4,19%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
77,90 €
Abst. Kursziel aktuell:
-3,72%
Analyst Name::
Julian Radlinger
KGV*:
-
