Fresenius Aktie
|51,62EUR
|0,64EUR
|1,26%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
26.02.2026 11:16:05
Fresenius SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion die starken Zahlen und die klugerweise erreichbaren Ziele für 2026./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51,10 €
|
Abst. Kursziel*:
9,59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,49%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
25.02.26
|ROUNDUP 3: Fresenius will weiter profitabel wachsen - Kurs dreht ins Plus (dpa-AFX)
|
25.02.26
|WDH/ROUNDUP 2: Fresenius will weiter profitabel wachsen - Ausblick enttäuscht (dpa-AFX)
|
25.02.26
|ROUNDUP 2: Fresenius will weiter profitabel wachsen - Ausblick enttäuscht Börse (dpa-AFX)
|
25.02.26
|DZ BANK bescheinigt Kaufen für Fresenius SE-Aktie (finanzen.at)
|
25.02.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
|
25.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.02.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Fresenius sehr schwach nach Ausblick - Chartbild eingetrübt (dpa-AFX)
|
25.02.26
|Fresenius SE-Aktie: UBS AG vergibt Buy (finanzen.at)