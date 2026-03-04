LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Ausblick habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Anil Shenoy am Mittwoch. Interessanterweise habe sich der Chemikalienhändler dazu entschlossen, eine Ebitda-Zielgröße zu nennen anstelle eines Ebita-Ziels. Beim Ebitda wird um alle Abschreibungen bereinigt, nicht nur um immaterielle Assets./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.