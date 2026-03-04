Brenntag Aktie
|48,58EUR
|-0,87EUR
|-1,76%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Ausblick habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Anil Shenoy am Mittwoch. Interessanterweise habe sich der Chemikalienhändler dazu entschlossen, eine Ebitda-Zielgröße zu nennen anstelle eines Ebita-Ziels. Beim Ebitda wird um alle Abschreibungen bereinigt, nicht nur um immaterielle Assets./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Equal Weight
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
48,82 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,97%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
48,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,54%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
12:44
|ROUNDUP: Chemikalienhändler Brenntag will weniger Dividende zahlen (dpa-AFX)
|
12:37
|Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Brenntag SE-Aktie (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel: DAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
10:04
|DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:30
|Chemikalienhändler Brenntag will weniger Dividende zahlen (dpa-AFX)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu Brenntag SE
|11:48
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:48
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:48
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|08.12.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|48,91
|-1,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:47
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|12:45
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:45
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12:44
|TRATON Buy
|Warburg Research
|12:43
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:59
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:48
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:41
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:32
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|11:31
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|11:29
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:10
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:09
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|11:07
|Sixt Buy
|UBS AG
|11:06
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|11:06
|Symrise Buy
|UBS AG
|11:05
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|11:05
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|11:04
|Evonik Neutral
|UBS AG
|11:03
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|10:52
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|10:15
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:14
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:11
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|10:04
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:50
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:43
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|09:34
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|08:47
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|08:34
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|08:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.