Brenntag Aktie

48,58EUR -0,87EUR -1,76%
Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 12:45:33

Brenntag SE Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Ausblick habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Anil Shenoy am Mittwoch. Interessanterweise habe sich der Chemikalienhändler dazu entschlossen, eine Ebitda-Zielgröße zu nennen anstelle eines Ebita-Ziels. Beim Ebitda wird um alle Abschreibungen bereinigt, nicht nur um immaterielle Assets./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Equal Weight
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
48,82 € 		Abst. Kursziel*:
-13,97%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
48,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,54%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Brenntag SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SE

mehr Analysen
11:48 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.02.26 Brenntag Sell UBS AG
03.02.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Brenntag SE 48,91 -1,09% Brenntag SE

Aktuelle Aktienanalysen

12:47 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
12:45 ASML NV Buy UBS AG
12:45 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
12:44 TRATON Buy Warburg Research
12:43 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
12:01 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:59 Rolls-Royce Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:48 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:41 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:32 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
11:31 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
11:29 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
11:13 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:10 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
11:09 Fresenius Overweight Barclays Capital
11:07 Sixt Buy UBS AG
11:06 Aroundtown Neutral UBS AG
11:06 Symrise Buy UBS AG
11:05 Grand City Properties Neutral UBS AG
11:05 Schaeffler Sell UBS AG
11:04 Evonik Neutral UBS AG
11:03 Bilfinger Neutral UBS AG
10:52 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
10:15 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:14 Continental Market-Perform Bernstein Research
10:11 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:11 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
10:04 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
09:59 adidas Buy Deutsche Bank AG
09:58 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
09:54 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
09:52 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09:50 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:49 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:43 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
09:36 Bayer Overweight Barclays Capital
09:34 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
09:26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:23 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:20 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:06 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
08:54 Symrise Equal Weight Barclays Capital
08:47 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
08:46 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
08:43 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
08:34 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
08:34 Symrise Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
08:24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen