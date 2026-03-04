HUGO BOSS Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Seit dem ernüchternden Strategie-Update Anfang Dezember seien die Konsensschätzungen für 2026 deutlich gesunken, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern lägen die Hürden für die bevorstehende Veröffentlichung des Modekonzerns niedrig./edh/gl
