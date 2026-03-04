NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 13500 Pence auf "Outperform" belassen. Mittelverwendung, aktualisierte Ziele und die KI-Konkurrenz hätten im Fokus des Interesses gestanden, schrieb Ben Bathurst am Mittwoch nach einer Roadshow mit dem Finanzchef der Londoner in Kanada. Das Management sei optimistisch, dass die Nachfrage nach ihren Daten in einer KI-Welt nur steige./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:45 / EST



