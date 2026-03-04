ASML NV Aktie
|1 195,40EUR
|26,00EUR
|2,22%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies nannte am Dienstagnachmittag sechs Punkte, die er in de Telefonkonferenz mit dem Technik-Chef des Chipausrüsters am 9. März ansprechen will. Unter anderem soll es um das erwartete Tempo in der Adaption von High-NA-EUV-Lithografiesystemen in der Halbleiterbranche gehen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 16:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
