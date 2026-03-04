ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies nannte am Dienstagnachmittag sechs Punkte, die er in de Telefonkonferenz mit dem Technik-Chef des Chipausrüsters am 9. März ansprechen will. Unter anderem soll es um das erwartete Tempo in der Adaption von High-NA-EUV-Lithografiesystemen in der Halbleiterbranche gehen./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 16:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



