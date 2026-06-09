GEA Aktie
|54,80EUR
|-0,05EUR
|-0,09%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Im Rahmen einer Gesprächsreihe mit Industrieunternehmen habe die Diskussion mit Konzernchef Stefan Klebert sich vor allem um die Strategie, das Wachstum der Endmärkte und die Wege zu einer weiteren Margensteigerung gedreht, schrieb Sebastian Kuenne in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 16:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 16:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Sector Perform
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
54,75 €
|
Abst. Kursziel*:
4,11%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
54,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,92%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
09.06.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Peter Lauwers, buy (EQS Group)
|
09.06.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Peter Lauwers, Kauf (EQS Group)
|
05.06.26
|Sector Perform von RBC Capital Markets für GEA-Aktie (finanzen.at)
|
05.06.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Kai Becker, Kauf (EQS Group)
|
05.06.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Kai Becker, buy (EQS Group)
|
03.06.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert, Kauf (EQS Group)
|
03.06.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert, buy (EQS Group)
|
01.06.26