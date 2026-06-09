GEA Aktie

54,80EUR -0,05EUR -0,09%
GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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09.06.2026 22:43:24

GEA Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Im Rahmen einer Gesprächsreihe mit Industrieunternehmen habe die Diskussion mit Konzernchef Stefan Klebert sich vor allem um die Strategie, das Wachstum der Endmärkte und die Wege zu einer weiteren Margensteigerung gedreht, schrieb Sebastian Kuenne in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 16:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 16:30 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Sector Perform
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
54,75 € 		Abst. Kursziel*:
4,11%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
54,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,92%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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