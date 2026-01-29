GEA Aktie

60,90EUR 1,30EUR 2,18%
GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

29.01.2026 12:38:29

GEA Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gea auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Im Rahmen seines neuen Bewertungsmodells spiegele sich das zu erwartende organische Umsatzwachstum mit sich weiter verbessernden Margen nicht wider, schrieb Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 18:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Buy
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
60,90 € 		Abst. Kursziel*:
21,51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
60,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,51%
Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GEA

Analysen zu GEA

12:38 GEA Buy UBS AG
27.01.26 GEA Halten DZ BANK
27.01.26 GEA Hold Deutsche Bank AG
27.01.26 GEA Hold Warburg Research
26.01.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
