GEA Aktie
|60,90EUR
|1,30EUR
|2,18%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gea auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Im Rahmen seines neuen Bewertungsmodells spiegele sich das zu erwartende organische Umsatzwachstum mit sich weiter verbessernden Margen nicht wider, schrieb Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 18:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Buy
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60,90 €
|
Abst. Kursziel*:
21,51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,51%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
