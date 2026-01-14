GEA Aktie

60,20EUR 0,40EUR 0,67%
GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

14.01.2026 08:19:03

GEA Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Seine wichtigsten Overweight-Empfehlungen mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sind Legrand, Epiroc, Atlas Copco, Schindler Holding, Alfa Laval und Kion./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Equal Weight
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
59,90 € 		Abst. Kursziel*:
11,85%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
60,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,30%
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

