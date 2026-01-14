GEA Aktie
|60,20EUR
|0,40EUR
|0,67%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Seine wichtigsten Overweight-Empfehlungen mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sind Legrand, Epiroc, Atlas Copco, Schindler Holding, Alfa Laval und Kion./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Equal Weight
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
67,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
59,90 €
|
Abst. Kursziel*:
11,85%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
60,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,30%
|
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
13.01.26
|JP Morgan Chase & Co.: GEA-Aktie erhält Underweight (finanzen.at)
|
13.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
13.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
12.01.26
|DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätte eine Investition in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
12.01.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07.01.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Prof. Dieter Kempf, buy (EQS Group)
|
07.01.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Prof. Dieter Kempf, Kauf (EQS Group)