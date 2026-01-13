GEA Aktie
|59,80EUR
|-0,70EUR
|-1,16%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea auf "Underweight" mit einem Kursziel von 57,60 Euro belassen. Die Analysten um Phil Buller sehen laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche Grund für Optimismus im laufenden Jahr. Für das vierte Quartal rechnen sie mit einem prozentual zweistelligen Wachstum in den Bereichen Stromerzeugung, Stromnetze und Rechenzentren. Zudem rechnen sie mit einer Verbesserung der Dynamik bei den Investitionen in Halbleiterausrüstung, einer Erholungsfortsetzung der Fabrikautomation in China und ersten Anzeichen einer Wirtschaftserholung in Europa./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Underweight
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
57,60 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
59,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,03%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
59,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,68%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
