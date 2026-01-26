GEA Aktie

62,70EUR 2,30EUR 3,81%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

26.01.2026 20:07:23

GEA Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Eckdaten für 2025 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Auftragseingang sei im Schlussquartal stark gewachsen, das Ergebnis je Aktie liege aber unter der Erwartung, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Für 2026 rechne das Unternehmen mit einem organischen Umsatzwachstum von mehr als 5 Prozent sowie mit einer Margenverbesserung. Am Markt werde bereits ein organisches Wachstum von rund 6 Prozent sowie einer Margenverbesserung um 40 Basispunkte erwartet./rob/mis/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 13:20 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 13:20 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Sector Perform
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
62,40 € 		Abst. Kursziel*:
-10,26%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
62,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,69%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

