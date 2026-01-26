GEA Aktie

<
26.01.2026 20:03:27

GEA Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach Eckdaten für 2025 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 57,60 Euro belassen. Während der Auftragseingang über den Markterwartungen liege, decke sich das operative Ergebnis (Ebitda) weitgehend mit ihnen und der Gewinn je Aktie des Anlagenbauers liege darunter, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund dürften sich die Markterwartungen für 2026 erst einmal nicht ändern./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

