HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Die Eckdaten des vierten Quartals hätten einen starken Auftragseingang des Anlagenbauers gezeigt, schrieb Stefan Augustin am Dienstag./rob/ag/ajx



