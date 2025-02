NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Die Umsätze des Spezialverpackungsherstellers im abgelaufenen Jahr hätten etwas unter den Erwartungen gelegen, aber der Fokus dürfte eher auf den gesenkten Prognosen für 2025 und dem mittelfristigen Ausblick liegen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Diese Prognosen bezögen nun die zugekaufte Bormioli Pharma ein, die das Wachstum der Unternehmensgruppe verwässere. Davon abgesehen dürfte das jüngste potenzielle Übernahmeangebot von Finanzinvestoren der Aktie Unterstützung liefern. Er erwarte dazu weitere Einzelheiten in der anstehenden Telefonkonferenz./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 02:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 02:28 / ET





