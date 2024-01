HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grand City Properties von 9,00 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern entwickele sich aktuell operativ solide, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Immobilienportfolio des Unternehmens sei attraktiv und werde sich in diesem Jahr wahrscheinlich stabilisieren, was zur Aufrechterhaltung der derzeitigen Verschuldungsquoten beitrage. Insofern senkte der Experte die Risikoprämien in seinem Bewertungsmodell leicht./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / 06:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.