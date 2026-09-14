GSK Aktie

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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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14.09.2026 12:54:44

GSK Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse von Jideytro in der ARROS-1-Studie bei Lungenkrebspatienten, die noch nie zuvor mit einem Tyrosinkinase-Inhibitor (TKI) behandelt wurden, stützen seine wettbewerbsfähige Einschätzung, schrieb Zain Ebrahim am Montag. Er hat bereits einen Spitzenumsatz von 900 Millionen Pfund in seinem Modell inkludiert./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:21 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
20,94 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
18,54 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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