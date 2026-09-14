GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse von Jideytro in der ARROS-1-Studie bei Lungenkrebspatienten, die noch nie zuvor mit einem Tyrosinkinase-Inhibitor (TKI) behandelt wurden, stützen seine wettbewerbsfähige Einschätzung, schrieb Zain Ebrahim am Montag. Er hat bereits einen Spitzenumsatz von 900 Millionen Pfund in seinem Modell inkludiert./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
17,00 £
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
20,94 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
18,54 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
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