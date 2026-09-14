NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. Die Details der ARTEMIS-008-Lungenkrebsstudie seien noch weitaus besser als es die ersten Ergebnisse signalisiert hätten, schrieb Michael Leuchten am Sonntag. Sie untermauerten seine Einschätzung, dass das Antikörper-Konjugat Risvutatug-Rezetecan zur unterschätzten Macht gegen kleinzellige Lungenkarzinome (SCLC) werden könnte./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 06:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 06:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.