GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. Die Details der ARTEMIS-008-Lungenkrebsstudie seien noch weitaus besser als es die ersten Ergebnisse signalisiert hätten, schrieb Michael Leuchten am Sonntag. Sie untermauerten seine Einschätzung, dass das Antikörper-Konjugat Risvutatug-Rezetecan zur unterschätzten Macht gegen kleinzellige Lungenkarzinome (SCLC) werden könnte./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 06:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 06:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
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Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
25,00 £
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
20,94 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
18,45 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Michael Leuchten
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KGV*:
-
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