NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Die Daten zum Gesamtüberleben aus der ARTEMIS-008-Studie in China seien stark, schrieb Zain Ebrahim am Montag. Dieser Erfolg des Antikörper-Konjugats Risvutatug-Rezetecan gegen kleinzellige Lungenkarzinome (SCLC) müsse sich nun auch global bestätigen. Der vergleichbare Ansatz von Roche biete zudem offenbar ähnliche Wirksamkeit bei möglicherweise besserer Verträglichkeit./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 01:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 01:01 / BST



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