GSK Aktie
|24,91EUR
|0,16EUR
|0,65%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
10.04.2026 12:38:21
GSK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston geht mit moderat negativen Erwartungen in den Quartalsbericht am 29. April, wie er am Donnerstag in seinem Ausblick schrieb./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 20:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
19,40 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24,91 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
21,76 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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