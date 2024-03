FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hannover Rück von 210 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der im laufenden Jahr klare Renditerückstand europäischer Versicherungswerte im Vergleich zum Bankensektor dürfte sich 2024 ändern, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Da die Anleiherenditen ihren Höchststand erreicht haben dürften, die Preise für Sachversicherungen weiter stiegen und die Bilanzen der Assekuranzen zunehmend widerstandsfähig seien, sollte dies das richtige Umfeld für eine stärkere relative Performance der Versicherer sein./edh/mis



