HelloFresh Aktie
|7,42EUR
|-1,05EUR
|-12,36%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Diese gehe zuvorderst auf das Konto von Wechselkurseffekten, schrieb Marcus Diebel in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Aber auch der Handel im Geschäft mit Fertiggerichten ("Ready-to-Eat" - RTE) sei schwach verlaufen./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
9,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7,45 €
|
Abst. Kursziel*:
20,81%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,29%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
