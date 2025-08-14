HelloFresh Aktie

7,42EUR -1,05EUR -12,36%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

14.08.2025 14:01:46

HelloFresh Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Diese gehe zuvorderst auf das Konto von Wechselkurseffekten, schrieb Marcus Diebel in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Aber auch der Handel im Geschäft mit Fertiggerichten ("Ready-to-Eat" - RTE) sei schwach verlaufen./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
7,45 € 		Abst. Kursziel*:
20,81%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
7,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,29%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

